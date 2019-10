Semana começa com tempo encoberto e previsão é de chuva e nuvens carregadas

Máxima na Capital não deve ultrapassar os 27ºC - Marcelo Camargo/Agência Brasil

A semana em Mato Grosso do sul começou com céu nublado na maior parte do Estado e, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a segunda-feira (21) tem previsão de sol encoberto, consequência da formação de nuvens por conta do calor e da umidade.

As condições meteorológicas indicam tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas para as regiões noroeste e leste, e nublado com chuva para as demais áreas. Os termômetros variam entre mínima de 16°C e máxima de 33°C com tendência a declínio.

Para Campo Grande, a previsão para hoje é de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros variam entre 19°C e 27°C, com índices de umidade do ar em níveis elevados de 90% a 75%.