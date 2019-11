Semana começa com tempo abafado e podem ocorrer pancadas de chuva à tarde

Máxima deve chegar aos 40ºC - Divulgação

A semana começa em Mato Grosso do Sul começou com céu claro, mas, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia passará a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a tarde, principalmente na região norte do estado. As temperaturas ficam entre 21°C e 40°C.

Para Campo Grande, a previsão é de chuva e trovoada isolada no período da tarde. Os termômetroa variam entre 24ºc e 38ºC.