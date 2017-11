Semana começa com temperaturas em elevação em MS, prevê Inmet

A máxima prevista é de 28°C - Divulgação

A semana em Mato Grosso do Sul começa com céu claro na maior parte do Estado. Em Campo Grande, o sol aparece entre nuvens e os termômetros registram 22°C, com tendência de elevação.

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão para o Estado é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Nas regiões sudoeste, sul e sudeste a possibilidade de chuva é pequena.

Para Campo Grande, a previsão é de tempo fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A máxima prevista é de 28°C