Semana começa com temperatura em declínio, sem previsão de chuva

A semana em Campo Grande começou com céu claro e sol. Apesar disso, os termômetros registravam 9°C logo no início do dia, com sensação térmica de 8°C.

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a área de instabilidade que atuava no Estado provocando chuvas e trovoadas perde intensidade. Com a aproximação da massa de ar frio, o resultado é este declínio da temperatura. Não há previsão de chuva para Mato Grosso do Sul.

A segunda será de tempo parcialmente nublado a nublado exceto nas cidades da região sul e sudoeste, onde estará claro a parcialmente nublado com acentuado declínio de temperatura. As temperaturas ficam entre a mínima de 7°C e a máxima de 29°C.

