Umidade relativa do ar varia pode atingir os 90% - Divulgação

A semana em Mato Grosso do Sul começa com leve queda nas temperaturas. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para Campo Grande nesta segunda-feira (22) é de tempo nublado com pancadas de chuva isoladas. As temperaturas variam entre máxima de 28°C e mínima de 22°C. A umidade relativa do ar pode atingir os 90%.