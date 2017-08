Semana começa com temperatura amena e umidade do ar está em nível adequado

A semana em Campo Grande começou com céu parcialmente nublado e temperatura amena, com termômetros marcando 16 °C. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar está em um nível considerado adequado pelos médicos, em 78%.

Em Campo Grande, dia parcialmente nublado a nublado com pancada de chuva isolada à tarde. A máxima é de 28°C.

Ainda pode chover nesta segunda-feira (14) nas regiões oeste e sul. Nas outras regiões, o dia fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva.

