A segunda-feira (20) chegou com temperatura elevada em Campo Grande e, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), logo no início da manhã, os termômetros marcavam 22°C. A meteorologia prevê, chuva em pontos isolados, especialmente à tarde, mas o sol vai continuar predominando e as temperaturas sobem.

Em Campo Grande, dia parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente à tarde. A máxima é de 34°C.

