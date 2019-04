Semana começa com sol, mas temperatura pode sofrer leve queda nesta segudnda-feira

Mínima prevista para a capital é de 16ºC - Divulgação

A semana em Campo Grande começou com sol e temperatura amena. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as temperaturas podem cair nesta segunda-feira (8). Nas regiões norte e nordeste do Estado, a previsão é de chuvas com trovoadas isoladas, nas demais áreas o tempo será nublado e o sol aparece entre as nuvens.

Para esta segunda-feira, as temperaturas ficam entre 29°C a máxima e 10°C a mínima. A umidade relativa do ar atinge os 95% no interior.

Em Campo Grande, a máxima atinge os 28°C e a mínima 16°C com possibilidade de declínio. A umidade relativa do ar chega aos 80%.