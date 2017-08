A semana começa com sol e calor. A segunda-feira (28) em Campo Grande começou com termômetros marcando 23°C e céu aberto. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as temperaturas serão elevadas em todo o Estado. O dia será claro com névoa seca. A temperatura máxima será de 35°C. Os índices de umidade permanecem baixos à tarde, variando entre 18% e 85%.

