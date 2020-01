Máxima em MS deve chegar aos 39ºC - Divulgação

A semana em Mato Grosso do Sul começou com céu claro e, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o calor deve predominar neste início de semana, com temperatura máxima de 39ºC. Podem ocorrer pancadas de chuva isoladas nas regiões norte e nordeste do Estado. A mínima deve ficar em torno de 20ºC.

Para Campo Grande, a previsão é de muito sol e calor intenso, com máximade 34ºC e mínima de 21ºC.