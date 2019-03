Semana começa com previsão de chuva em Mato Grosso do Sul, prevê Inmet

Máxima no Estado de 29ºC - Divulgação

A semana em Mato Grosso do Sul começa com tempo parcialmente nublado e possibilidade de chuva e trovoadas isoladas. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pode chover a qualquer hora do dia. Os termômetros devem marcar mínima de 21°C e máxima de 29°C.

As chuvas podem ser ainda mais intensas na terça-feira (12), com previsão de tempo nublado e pancadas de chuva. A mínima prevista é de 20°C e a máxima pode chegar aos 29°C.