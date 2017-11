Semana começa com previsão de céu nublado e chuva isolada

A umidade relativa do ar fica entre 70% e 90% - Divulgação

A segunda-feira (20) em Campo Grande começa com céu claro e termômetros marcando 22ºC nas primeiras horas do dia. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia deve ser de calor e céu nublado a parcialmente nublado em todo o Estado. Podem ocorrer chuvas isoladas especialmente no centro-leste e norte.

Em Campo Grande, a máxima prevista é de 29°C. A umidade relativa do ar fica entre 70% e 90%.