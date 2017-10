Semana começa com pancadas de chuva em São Paulo

Uma nova frente fria que avança pelo Estado de São Paulo deixa o tempo instável na capital paulista no início da semana, principalmente nesta segunda-feira, 2. O interior, sul e noroeste do Estado amanheceram com chuva nesta segunda.

Fabiana Weicamp, meteorologista da Climatempo, diz que são esperadas para a capital paulista chuvas de intensidade moderada a forte ao longo do dia, acompanhada de descargas elétricas e com possíveis rajadas de ventos.

Na terça-feira, 3, há previsão de chuviscos e chuva fraca entre a madrugada e boa parte da manhã. A temperatura na capital fica amena, com mínima prevista 16ºC e a máxima em torno dos 24ºC, com umidade do ar acima dos 60%. Há, ainda, previsão de chuva para a região do Triângulo Mineiro, para o Sul de Minas e o centro-sul do Rio de Janeiro.

Esta segunda-feira tem calor intenso e sol no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, mas as pancadas de chuva com raios voltam a ocorrer no fim da tarde e à noite. Em Vitória, o sol aparece forte e também faz calor.

