Semana começa com frio e previsão é de mais chuva em algumas regiões

A segunda-feira (22) amanheceu com temperatura mais amena e os termômetros marcavam 17°C no início da manhã. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão é de mais chuva em Mato Grosso do Sul.

As temperaturas se elevam mais significativamente no decorrer do dia e o dia será parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente à tarde. A máxima é de 30°C.

Em Campo Grande, tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A máxima é de 27°C.

