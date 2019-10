Máxima prevista para Campo Grande é de 27ºC - Divulgação

A semana em Mato Grosso do Sul começou com clima bem agradável nesta segunda-feira (7), quando Campo Grande amanheceu marcando 18ºC. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade do ar deve ficar entre 95% e 50%, índices considerados ideais pela OMS (Organização Mundial de Saúde). A máxima hoje na Capital não deve ultrapassar os 27°C e podem ocorrer pancadas de chuva.