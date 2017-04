Semana começa com chuva isolada e temperatura máxima chega a 30°C

Campo Grande (MS) – A segunda-feira (10) pode ter condição de parcialmente nublado em todas as regiões do Estado. A previsão é que ocorram chuvas de forma isoladas a partir da tarde, com a exceção da região norte em que a condição será de tempo firme, com sol entre nuvens.

Um sistema de alta pressão poderá reduzir a condição de chuva em Mato Grosso do Sul. A condição estimada é de tempo aberto, sol entre nuvens em todo o Estado até o final de semana. Com isso, o tempo estará seco e os níveis de umidade relativa do ar tenderão a diminuir podendo de chegar na casa de 20% a 30% considerado estado de atenção, principalmente nas regiões norte, pantaneira e sudoeste. As temperaturas podem variar em torno de 17°C a 30°C.

Elaboração: Cemtec/MS-Agraer

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação

Foto: Chico Ribeiro

