Semana começa com chuva e declínio de temperatura em MS

A semana começa com tempo chuvoso em Mato Grosso do Sul. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de tempo instável no Estado e o céu deverá estar com muitas nuvens deixando o tempo nublado com possibilidade de chuva localizadas a qualquer hora do dia, podendo ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas.

A temperatura começará a entrar em declínio ao longo do dia no Estado. A responsável pela queda nas temperaturas será uma frente fria que segue em deslocamento pelo Brasil. A mínima nesta segunda é de 12°C. A máxima será de 27°C.

Veja Também

Comentários