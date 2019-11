Semana começa com céu parcialmente nublado e possibilidade de chuva em MS

Máxima prevista para Campo Grande é de 27ºC - Divulgação

A semana em Mato Grosso do Sul começa com previsão de chuva forte em todo o Estado. A segunda-feira (11) amanheceu com céu nublado passando a claro. Os valores de umidade relativa do ar ficarão elevados neste dia em todas as áreas com variação entre 40% a 95%. As temperaturas terão ligeiro declínio em Mato Grosso do Sul com variação entre de 21 °C a 36 °C.

Para Campo Grande, os termômetros registram mínima de 21°C e máxima de 27°C.