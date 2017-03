A semana começa com tempo nublado, em Campo Grande, com termômetros registrando 20ºC logo no início da manhã. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o dia deve ser parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde, especialmente no sul do Estado. A máxima é de 35°C.

Em Campo Grande, o tempo fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. Temperatura máxima de 31°C.

