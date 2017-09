A semana começa com céu parcialmente nublado em algumas regiões do Estado. Em Campo Grande, a segunda-feira (11) amanheceu com temperaturas perto de 24ºC. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade de chuva nas cidades da região sul e sudoeste. Nas demais áreas, dia parcialmente nublado com névoa seca.

Os índices de umidade permanecem baixo, especialmente no norte e nordeste do Estado. A máxima prevista é de 38°C.

