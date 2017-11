Semana começa com céu nublado e podem ocorrer pancadas de chuva fortes

A máxima é de 27°C - Divulgação

A semana começa com céu nublado em Mato Grosso do Sul. A segunda-feira (6) teve início com o céu cheio de nuvens e termômetros marcando 21°C, em Campo Grande.

Conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta segunda e na terça-feira (7), ainda podem haver pancadas de chuva de moderadas a fortes. Também há possibilidade da ocorrência de fortes rajadas de vento e de granizo no Estado.

Em Campo Grande, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A máxima é de 27°C.