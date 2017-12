Semana começa com céu nublado e pancadas de chuva

Máxima em Campo Grande será de 26ºC - Divulgação

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão nesta segunda-feira (4) para Mato Grosso do Sul é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas, especialmente no sul, sudoeste e centro, onde ocorrem acumulados significativos de precipitação.

A temperatura máxima esperada é de 30°C nas cidades do centro-norte do Estado, 31°c no leste, 30°C no Pantanal e 27°C no sul e sudoeste.

Em Campo Grande, o dia será de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura máxima é de 26°C.