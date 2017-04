A máxima no Estado é de 35°C / Divulgação

A segunda-feira (10) amanheceu com céu nublado e, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o calor e a umidade favorecem a formação de pancadas de chuva, no período da tarde, devido ao aquecimento diurno. A máxima no Estado é de 35°C.

Em Campo Grande, máxima de 31°C. O dia fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde.

