A semana começa com umidade relativa do ar entre 25% e 75% e a temperatura máxima deve atingir 32ºC. Em Campo Grande, a segunda-feira (31) começa com poucas nuvens no céu, ventos gelados e mínima de 19ºC. O clima esquenta conforme o sol aparece e a máxima atinge 30ºC, sem chuvas.

