Semana começa com céu claro e temperaturas elevadas em Campo Grande

A máxima é de 32°C - Divulgação

A semana em Campo Grande começou com céu claro e tempo aberto, com termômetros marcando 23ºc nas primerias horas do dia. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as temperaturas se mantêm elevadas nos próximos dias e o sol aparece entre poucas nuvens.

Para esta segunda-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancada de chuva isolada. A máxima prevista chega a 36°C e a umidade relativa do ar oscila entre 40% e 90%.

Em Campo Grande, tempo aberto com períodos de parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no fim da tarde. A máxima é de 32°C.