Semana começa com céu claro e sol na maior parte do Estado

A semana em Campo Grande começa com céu claro e sol, com termômetros marcando 25°C. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no dia de hoje o sol aparece entre poucas nuvens e as temperaturas se elevam ainda mais. Na maior parte de Mato Grosso do Sul o dia será claro a parcialmente nublado. Já nas cidades da região sul e sudoeste do Estado o dia estará nublado. No Pantanal ocorrem pancadas isoladas de chuva à tarde.

Em Campo Grande, a segunda-feira será de céu claro a parcialmente nublado, com máxima prevista de 35°C. Não há previsão de chuva para a Capital. A umidade relativa do ar fica entre 80% e 30%.

Veja Também

Comentários