Semana começa com céu claro e previsão de chuva isolada

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sol aparece nesta segunda-feira (11), mas o dia fica parcialmente nublado a nublado com pancada de chuva isolada à tarde no norte e noroeste do Estado. Demais áreas, tempo parcialmente nublado. As temperaturas ficam entre a mínima de 21°C e máxima de 38°C.