A semana começou com sol em Campo Grande e, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo ficará aberto com sol entre nuvens, não havendo expectativa de chuva em todo o Estado e essa condição de tempo poderá permanecer até sábado (13).

A previsão é de sol e poucas nuvens em todas as regiões do Mato Grosso do Sul e não há expectativa de chuva.

Veja Também

Comentários