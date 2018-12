Semana começa com céu claro e calor deve predominar em todo o Estado

A máxima é de 33°C - Divulgação

A semana em Mato Grosso do Sul começou com céu claro e, nas primeiras horas desta segunda-feira (10), os termômetros em Campo Grande marcavam 23ºC. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sol deve predominar em grande parte do Estado, promovendo temperaturas elevadas e baixa umidade do ar no período da tarde.

O dia fica parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas à tarde no noroeste e extremo norte do Estado. Nas demais áreas, tempo parcialmente nublado a claro com névoa seca e baixa umidade do ar à tarde.

Para Campo Grande, previsão de céu parcialmente nublado a claro com névoa seca e baixa umidade do ar à tarde. A temperatura máxima é de 33°C.