Semana começa com avisos de tempestades em todo o MS

Os alertas tiveram início no domingo (21) e seguem ativos até esta segunda-feira (22) - Foto: Ilustração

Avisos de chuvas intensas para todo o território de Mato Grosso do Sul foram emitidos pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil nesta semana. As mensagens, encaminhadas via SMS pelo serviço 40199, foram elaboradas com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os alertas tiveram início no domingo (21) e seguem ativos até esta segunda-feira (22). Ventos intensos de até 60 km/h podem ser registrados em todas as cidades, em especial nas que ficam na região Sul-Fronteira de MS, como Amambai, Antônio João, Japorã, Mundo Novo, Ponta Porã e Sete Quedas.

Instruções

A Defesa Civil orienta a população a não procurar abrigo debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; e desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil pelo telefone 199 e ao Corpo de Bombeiros Militar pelo número 193.

SMS

Para evitar tragédias, a Defesa Civil tem um sistema de alerta para celulares cadastrados. Quem quiser receber um aviso por SMS quando houver risco de desastre basta enviar uma mensagem de texto para o número 40199 com o CEP de interesse. O mesmo usuário poderá cadastrar mais de um CEP para receber os alertas e poderá optar por deixar de receber o serviço quando desejar.