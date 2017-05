Semana começa com 14°C e pancadas de chuva forte em MS, diz Inmet

O sol deve aparecer em quase todas as regiões na segunda-feira (15), mas o dia começa com temperatura amena de 14ºC / Divulgação

A semana começa com previsão de chuva forte no centro-oeste e sudoeste de Mato Grosso do Sul, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O sol deve aparecer em quase todas as regiões na segunda-feira (15), mas o dia começa com temperatura amena de 14ºC e o tempo continua instável, como no fim de semana.

As temperaturas sobem gradualmente durante o dia e pode chover forte entre o fim da tarde e a noite. A máxima não passa dos 30°C no estado. As áreas de instabilidade devem provocar pancadas de chuva forte, principalmente no sul do estado, até a quinta-feira (18).

Segundo o meteorologista Natálio Abraão Filho, a irregularidade das chuvas será a principal característica do outono/inverno no Centro-Oeste brasileiro.

Em Mato Grosso do Sul, as regiões oeste, centro e sul devem ter chuva acima da média, enquanto os estados de Goiás e Distrito Federal podem fechar o outono com acumulado inferior à média para o período.

