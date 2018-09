Semagro reúne gestores, técnicos e sindicalistas em capacitação sobre crédito fundiário

A reunião foi convocada pelo secretário executivo do CEDRS (Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável), Carlos Roberto Gonçalves, e teve participação de aproximadamente 80 pessoas de 17 municípios. - Divulgação

Representantes de prefeituras, entidades de assistência técnica, sindicatos de trabalhadores rurais, entidades da sociedade civil que atuam no setor e outros profissionais interessados se reuniram na manhã desta segunda-feira (17), no auditório da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) para conhecer as novas regras do Programa Nacional de Crédito Fundiário. A reunião foi convocada pelo secretário executivo do CEDRS (Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável), Carlos Roberto Gonçalves, e teve participação de aproximadamente 80 pessoas de 17 municípios.

O secretário do CEDRS explica que, com a aprovação da Resolução 01 de 23 de agosto de 2018, da Subsecretaria de Reordenamento Agrário, o Programa Nacional de Crédito Fundiário tem novas normas que permitem o reinicio do estudo de propostas de compra de propriedades rurais por proponentes da Agricultura Familiar e a retomada dos financiamentos. “Essa era uma aspiração de todo o setor”, afirma.

Abrindo os trabalhos, a diretora executiva da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), Gisele Alves Ferreira Farias, deu início aos trabalhos. Em seguida o coordenador de Crédito Fundiário da Agência, engenheiro agrônomo Fábio Campos, explicou o passo a passo para obtenção do financiamento através do Programa. “O debate foi amplo, com a participação de todos os presentes em vista do grande interesse e do número de propostas de financiamento em análise na Unidade Técnica Estadual”, concluiu Carlos Gonçalves.