Semagro recebe com otimismo anuncio de mais recursos para investimento na Agricultura Familiar

Agricultura familiar terá mais R$ 1 bilhão para investimento

Campo Grande (MS) – O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) Mais Alimentos que em Mato Grosso do Sul liberou mais de 170 milhões em 2019 – valor recorde – terá R$ 1 bilhão em recursos para atender financiamentos solicitados por agricultores familiares em todo País, conforme anunciado pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.

A ministra solicitou ao Ministério da Economia remanejamento de recursos para atender financiamentos de investimento na atual safra agrícola, que se encerra em junho deste ano. O pedido foi encaminhado pela Secretaria de Política Agrícola do Mapa ao ministério. A medida foi aprovada na reunião de quarta-feira (29) do Conselho Monetário Nacional (CMN) e vale para financiamentos do programa contratados de 1º de fevereiro a 30 de junho deste ano.

O Secretário Jaime Verruck comemorou o anuncio que significa uma retomada dos investimentos para Mato Grosso do Sul. “Sintonizados com o entendimento que a Ministra Tereza tem sobre a importância dos investimentos na agricultura familiar, reafirmamos a postura adotada na gestão do Governador Reinaldo Azambuja que priorizou os investimentos nesse setor e já entregou nestes cinco anos milhares de equipamentos e maquinas, instalou dezenas de novos centros de comercialização em todo o Estado, conseguindo assim elevar de forma significativa a produção, gerando mais renda e qualidade de vida no campo”. Comentou.

A decisão do CMN se soma a medida tomada pelo Tesouro Nacional, em dezembro do ano passado, para realocação de R$ 874 milhões.

Com essas duas medidas, essa linha de investimento do Pronaf passa a contar com R$ 14,8 bilhões, o que representa 14,5% a mais do que os recursos originalmente programados para essa finalidade (R$ 12,9 bilhões) pelo Plano Safra 2019/2020.

Kelly Ventorim, com informações do Ministério da Agricultura