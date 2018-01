Semagro realiza pesquisa de Clima Organizacional para valorizar servidor e aprimorar serviços

Campo Grande (MS) – Os resultados da Pesquisa de Clima Organizacional realizada no final do ano passado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) vão auxiliar o órgão no aprimoramento das ações de valorização dos servidores da secretaria e nos serviços prestados pelo órgão aos seus diversos públicos (produtores rurais e empresários de pequeno, médio e grande porte).

“O governo do Estado tem promovido uma série de ações de valorização do servidor, como a implantação do modelo de gestão por competência. Essa pesquisa é a nossa contribuição nesse processo. Além disso, nosso nível de desempenho nas entregas pactuadas com o governador Reinaldo Azambuja também é resultado do empenho de nossa equipe no processo de construção e execução do planejamento da secretaria. Por isso, a pesquisa nos dá um feedback de nossa gestão, revelando os gargalos existentes e as contribuições para melhor atender o público que necessita dos serviços da Semagro”, avalia o secretário adjunto da Semagro, Ricardo Senna. O documento será entregue ao governador Reinaldo Azambuja.

A pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 22 de dezembro de 2017 e contou com a participação de 75 servidores de todos os setores da Semagro. Foram avaliados itens relacionados à Vida Profissional, Estrutura Organizacional, Incentivos Profissionais, Remuneração, Ambiente de Trabalho e Cultura Organizacional. Clique nos links para ver o resultado: Relatório Gerencial, Relatório Analítico.

“A realização da pesquisa é parte das metas internas de gestão da secretaria e constitui-se em um importante instrumento para análise e gestão do clima interno de trabalho. É um elemento de suma importância para o desempenho da nossa equipe”, avalia o superintendente de Administração, Orçamento e Finanças, Edson Milton Gênova, responsável pelo levantamento.

O processo contou com o apoio da Superintendência de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo (SICTUR), por meio da Coordenadoria de Economia e Estatística, que realizou a operacionalização, organização dos resultados numéricos e relatório. O questionário online foi respondido por 75 servidores da Semagro, não contemplando os órgãos vinculados à secretaria (Imasul, AEM-MS, Jucems, MS-Mineral, Fundtur, Fundect, Agraer e Iagro), por se tratarem de estruturas organizacionais de certa maneira independentes, com administração de pessoal própria.

Assinam o relatório final o secretário Jaime Verruck, o secretário adjunto Ricardo Senna; o superintendente de Administração, Orçamento e Finanças, Edson Milton Gênova; a coordenadora de Administração e Gestão de Pessoas, Andrea Mieko Saito Lewandowski; o superintendente de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo, Bruno Gouvêa Bastos; o coordenador de Economia e Estatística, Daniel Massen Frainer e Daniel Amorim Souza Centurião, da equipe técnica de elaboração.

Marcelo Armôa, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)