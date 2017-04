Semagro realiza consultas públicas sobre o Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Mato Grosso do Sul

Até o próximo dia 05 de maio as cidades polos de Jardim, Corumbá, São Gabriel do Oeste, Dourados, Ponta Porã, Naviraí, Nova Andradina, Três Lagoas e Campo Grande recebem as audiências públicas para consulta, coleta de contribuições e validação da versão preliminar do Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Mato Grosso do Sul.

O Plano é um instrumento de gestão previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos. A elaboração deste Plano é resultado de um Contrato de Repasse celebrado entre o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e a Semagro.

O diretor presidente do Imasul, Ricardo Éboli explicou que o documento já está em fase final.

Com a publicação e implementação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, o governo do Estado desenvolverá programas e ações que subsidiarão as ações locais, fortalecendo a gestão municipal na gestão adequada dos resíduos sólidos.

A versão preliminar do Plano estará disponível, em breve, nos sites da Secretaria e do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

Informações sobre os cronograma de audiências podem ser obtidas na Gerência de Desenvolvimento e Modernização do Imasul nos telefones: (67) 3318-5630 / 3318-5647/ 3318-5675.

Katiuscia Fernandes – Subcom

