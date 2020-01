Semagro e Prefeitura de Bodoquena firmam parceria para conter danos ambientais na região

Campo Grande (MS) – O Prefeito de Bodoquena, Kazuto Horii, esteve reunido na Semagro na tarde desta quarta-feira (29) com o Secretario Jaime Verruck. Na pauta, o pedido de parceria para realização de um levantamento de dados e diagnóstico que identifique os pontos críticos e a possa oferecer solução para redução dos impactos ao meio ambiente, em consequência do aumento do índice pluviométrico na região e que tem causado impacto ambiental na bacia hidrográfica do Rio Betione, com turvamento das águas.

Ao lembrar que as ações do Governo do Estado para a conservação do solo e da água, realizadas em conjunto com as prefeituras de Bonito, Jardim, produtores rurais e empresários dos atrativos turísticos desses municípios garantiram a redução no turvamento dos cursos d’água das bacias dos rios Formoso e da Prata. Esse trabalho teve início a partir de Decreto estadual que disciplina o uso correto do solo na região de Bonito e Jardim, editado pela Câmara Técnica de Conservação de Solo e Água. O secretário Jaime ofereceu ao prefeito Kazuto, garantias de que o mesmo trabalho será realizado no município, contando com a parceria entre as equipes do Governo do Estado e da Prefeitura de Bodoquena, Sindicato Rural e trade turístico da região.

“Vamos acionar a equipe o mais rápido possível para garantir o menor impacto à região, repetindo o modelo de ação empregado nas Bacias do Prata e Formoso” afirmou Jaime Verruck

Kelly Ventorim – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)

Foto: Divulgação