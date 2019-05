Semagro e Agraer realizam treinamento sobre adequação de estradas rurais em Novo Horizonte do Sul

Ao menos 25 pessoas participam do treinamento teórico e prático de adequação de estradas rurais que acontece em Novo Horizonte do Sul de 7 a 10 de maio. O curso é ministrado pela equipe técnica da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), órgão vinculado à Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), com apoio da Prefeitura Municipal.

Segundo o coordenador de Agricultura da Semagro, Fernando Nascimento, o treinamento é direcionado aos gestores municipais, gerentes e operadores de máquinas e demais técnicos das prefeituras da região, além do município sede. Além de Novo Horizonte do Sul, participam representantes de Deodápolis, Nova Andradina e Ivinhema. O treinamento é uma das ações realizadas pelo Governo do Estado para amenizar o problema das erosões e voçorocas que atingem a região.

“No ano passado a prefeitura de Novo Horizonte do Sul nos solicitou apoio e traçamos um plano emergencial para tratar do problema. Os técnicos da Agraer e do Imasul fizeram um estudo e iniciamos a atuação na região. Agora, realizamos esse treinamento, que é fundamental, pois as erosões contribuem para a degradação das estradas e aumentam os custos de manutenção das estradas vicinais, que recaem sobre o Poder Público”, comenta o secretário Jaime Verruck, da Semagro.

As aulas práticas estão sendo ministradas na região da microbacia Toca do Ipê, em Novo Horizonte do Sul. No local, a Agraer, Semagro, prefeitura, Sindicato Rural e produtores desenvolvem ações de conservação de água e solo há cerca de um ano. “Toda a área foi terraceada e agora as estradas serão adequadas ao sistema de conservação, melhorando o controle de águas pluviais e a trafegabilidade”, lembra Fernando.

O treinamento é ministrado pelo pesquisador Ari Fialho e pelo Extensionista Rural Edno Martins, da Agraer, que possuem experiência neste tipo de serviço técnico.

Marcelo Armôa – Assessoria de Comunicação da Semagro