Semagro discute ações realizadas em parceria com a Prefeitura de São Gabriel

Campo Grande (MS) – Em agenda na Semagro, na última terça-feira 26, o prefeito de São Gabriel do Oeste, Jeferson Tomazoni, juntamente com o presidente da Câmara, Vereador Valdecir Malacarne e os vereadores Vagner Trindade e Luizinho, além do secretário de Desenvolvimento econômico do município Roberto Emiliani Junior, fez um balanço das ações em andamento e que contam com a parceria do Governo do Estado no município. Jeferson também apresentou empresários do setor de maquinas agrícolas.

Sobre o núcleo industrial, o prefeito comentou que as obras estão no ritmo normal cumprindo o cronograma previsto. O repasse de R$ 2 milhões em recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Equilíbrio Fiscal do Estado (Fadefe) para a Prefeitura de São Gabriel do Oeste vem permitindo a execução da pavimentação de uma área de 40.289,44 m² da via paralela à rodovia BR-163, que dá acesso ao Núcleo. O objetivo é potencializar o emprego, gerar mais oportunidades e possibilitar novas exportações.

Jeferson comentou ainda que dois novos empreendimentos já estão se instalando no Núcleo Industrial (uma fábrica de ração e uma de torrefação de café) e que um projeto para realizar o asfaltamento de outro Núcleo industrial – que fica mais ao norte do município e já conta com muitas empresas – deve entrar na pauta das conversações do município com o Governo do Estado em breve.

O encontro serviu também para que o prefeito pudesse apresentar ao Secretário Jaime, os empresários Ermoge e Rafael Picetti, da Picetti implementos, empresa familiar instalada em São Gabriel, que fabrica e exporta implementos agrícolas.

Na busca por incentivá-los a empreender cada vez, gerar empregos e ampliar os investimentos no Estado, o secretário Jaime falou sobre os fomentos disponíveis por meio da Fundect (na área da ciência e tecnologia) que podem ser acessados e utilizados no desenvolvimento de novos produtos e auxiliou na orientação para cadastro e fornecimento para o Governo do Estado. A empresa é especializada em máquinas que atendem à agricultura familiar.

O fornecimento de água para um assentamento também entrou em pauta, para reforçar o pedido de finalização de uma rede de distribuição para um assentamento onde já foram perfurados dois poços e realizada as obras de uma parte da rede. O projeto passa pela Semagro.

Ainda sobre agricultura familiar, o prefeito trouxe para o Secretário Jaime a lista de implementos que podem complementar as patrulhas já entregues pelo Governo do Estado. Jeferson atendeu assim a uma solicitação do Governador Reinaldo Azambuja que pediu a todos os prefeitos esse balanço.

Segundo Jaime, a proposta do Governo é comprar os equipamentos que faltam nas patrulhas já entregues nos assentamentos ampliando o potencial de cada uma delas. O encontro contou ainda com a participação do coordenador Regional do Governo do Estado, Valdemir Nogueira de Souza (o Careca), o Superintende Rogério Beretta e membros da equipe da Semagro.

Texto e fotos: Kelly Ventorim – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).