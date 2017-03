Semadur remove árvore que oferece risco em canteiro central

Localizada no canteiro central da Avenida Afonso Pena, em frente à Escola Estadual Joaquim Murtinho, uma árvore da espécie Ficus (fícus microcarpa), com aproximadamente 16 metros de altura, será removida neste domingo (26). Após vistoria e laudo técnico realizados por agente fiscal de meio ambiente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) foi constatada a necessidade de remoção da mesmo por apresentar a infestação de diversas pragas, necroses no colo, fuste e ramos.

A árvore em questão enquadra-se no Artigo 22 da Lei Complementar n. 184/2011 que dispõe sobre o Plano Diretor de Arborização Urbana do Município, e prevê os casos em que a supressão é permitida, desta forma, o parecer foi favorável à retirada com urgência, uma vez que partes de seus galhos podem tombar a qualquer momento, oferecendo riscos de acidentes. Após a remoção será realizado o plantio de uma nova muda da mesma espécie no local.

Por fazer parte do conjunto de árvores da espécie Ficus, situadas no canteiro central da Afonso Pena, que estão em processo de tombamento, sendo consideradas patrimônio histórico, cultural e paisagístico de Campo Grande a Semadur remeteu o parecer técnico solicitando a remoção para a apreciação do Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA) que em Reunião Ordinária deliberou manifestação favorável à supressão. Houve também a determinação da Promotoria de Meio Ambiente e Patrimônio para a retirada.

A remoção acontece nesta manhã de domingo, pela Semadur, e contará com o apoio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) para controlar o fluxo de veículos no local.

