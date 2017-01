Sem-teto ocupam sede da CDHU em protesto contra despejo em São Paulo

Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) ocupam desde as 10h25 de hoje (19) a sede da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) no centro da capital paulista. Eles protestam contra a retirada de famílias de terreno na zona leste, que ocorreu na última terça-feira (17).

A sede da CDHU está localizado na Rua Boa Vista, número 170. A Polícia Militar informou que a ocupação está pacífica. Segundo o MTST, o protesto é também para cobrar a efetivação de outros projetos habitacionais. Procurada, a assessoria de imprensa da CDHU informou que enviará nota sobre o assunto.

O despejo

A reintegração de posse do terreno resultou em conflito entre moradores e a Tropa de Choque da Polícia Militar, que utilizou gás de pimenta e bombas de gás lacrimogêneo. No terreno particular, onde foram construídas casas de alvenaria e de madeira, moravam 700 famílias, de acordo com o movimento. O local estava ocupado há um ano e meio. Segundo as famílias, a área estava abandonada há 40 anos.

Durante a reintegração, o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, foi detido e solto no mesmo dia.

