Sem nenhum vencedor, prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 32 milhões

A Mega-Sena acumulou em R$ 32 milhões após ninguém acertar as seis dezenas do concurso 2.139, realizado na noite desta quarta-feira, 4, em São Paulo. Foram sorteadas as dezenas: 14 - 23 - 29 - 41 - 57 - 58.

Neste sorteio, 65 apostadores acertaram a quina e cada uma deles irá receber a quantia de R$ 34.758,78. A quadra teve 3.441 apostas vencedoras, avaliadas em R$ 937,98.

O próximo concurso, de número 2.140, acontece neste sábado, 6. As apostas podem ser realizadas até as 20h do dia do sorteio.

Há quatro edições, a Caixa Econômica Federal não registra acertadores na Mega-Sena. O último prêmio principal saiu para um apostador de Salvador, na Bahia, que levou sozinho para casa R$ 33 milhões no sorteio 2.135, realizado no fim de março.

Em 2019, apenas outros três apostadores marcaram as seis dezenas sorteadas. Um morador de Gravataí, no Rio Grande do Sul, ganhou R$ 78 milhões, no concurso 2.131. Na cidade do Rio de Janeiro, o concurso 2.121 rendeu R$ 24 milhões ao vencedor. O concurso 2.118 destinou R$ 37 milhões a uma aposta de Teresópolis, no Estado do Rio.