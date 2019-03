GERAL Sem bebida alcoólica Baratinha colore o Parque da Cidade em Brasília 3 março 2019 - 15h42 Tweet José Fantasiadas e com um arsenal de sprays com efeito de confete, a Baratinha, um dos blocos infantis mais tradicionais de Brasília coloriu o Parque da Cidade neste domingo (3). São unicórnios, super-heróis, borboletas e palhacinhos entre outros personagens pulando e se divertindo com suas roupas. No carnaval das crianças, cabelos coloridos e pintura de rosto também fazem bastante sucesso. Como já têm sido uma tradição, este ano, mais uma vez, o tema do bloco é “Criança Longe das Drogas”. Na Baratinha, cigarro e bebida alcoólica são proibidos, mas isso não é empecilho para a animação das famílias.

Para a bancária Suellen de Amorim, que levou os dois filhos Eduarda, 2 anos, e Ruan, 6 anos, a tranquilidade do bloco surpreendeu. Foi a primeira vez que ela foi na Baratinha com os filhos e, especialmente para o menino, que tem paralisia cerebral, a experiência foi ótima. “Ele adora música e responde muito bem a esse estímulo, está gostando bastante”, comemorou.

A enfermeira Letícia Nicoletti também é estreante no bloco e aprovou a presença da Polícia Militar e a revista dos foliões no acesso ao local. Acompanhada do filho Matheus, de 10 anos, que estava vestido de anjo, com direito a cabelos dourados, ela e a filha Ana Carolina, de 16 anos, deram uma risada sonora quando perguntadas se a fantasia do menino faz jus ao comportamento dele. “Estou gostando muito do carnaval e da minha fantasia”, disse Matheus.

Embalada por um repertório que mistura marchinhas tradicionais com grandes hits do axé, a Baratinha vai até as 20h e na terça-feira (5) volta para fechar o carnaval das crianças.