Selvíria recebe ônibus para transporte de estudantes da zona rural

A Eldorado Brasil (www.eldoradobrasil.com.br) realizou, na sexta-feira (28), o repasse de um ônibus para Selviria em cerimônia realizada no pátio da prefeitura da cidade, com a presença de autoridades municipais e representantes da companhia.

O veículo será utilizado no transporte de cerca de 37 alunos que moram no campo para a Escola Rural São Joaquim, localizada no assentamento São Joaquim. O ônibus também atenderá a crianças e adolescentes dos assentamentos Alecrim e Canoas.

“Quando recebemos esta solicitação, analisamos a viabilidade de forma criteriosa e identificamos que o repasse trará benefícios diretos para a área de Educação do município, justamente um dos setores em que a Eldorado Brasil atua no âmbito social”, comentou Fábio de Paula, coordenador de Sustentabilidade da Eldorado Brasil.

O prefeito de Selviria, José Fernando Barbosa, comemorou a conquista. “A Eldorado tem tido uma presença contínua no cotidiano da cidade, tanto no relacionamento quanto nas contrapartidas que contribuem para o desenvolvimento local”, afirmou o prefeito.

A Escola Rural São Joaquim também foi construída com subsídio da Eldorado e repassada para administração do município em junho de 2015, após a realização de encontros com a comunidade para identificar as principais necessidades da região de influência da companhia. O local atende cerca de 300 alunos de educação infantil, ensino fundamental e médio.

