Seletiva definirá duplas para representar MS no Circuito Brasileiro Sub-17 de Vôlei de Praia

Campo Grande (MS) – A Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul (FVMS) realizará, no dia 29 de fevereiro, na quadra de areia do Complexo Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão, seletiva para escolher os representantes sul-mato-grossenses no Circuito Brasileiro Sub-17 de Vôlei de Praia. O evento conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

De acordo com calendário da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), a competição nacional acontecerá em Natal-RN, de 15 a 18 de outubro. Poderão participar da seletiva atletas dos gêneros feminino e masculino, federados e não federados, de diversos municípios, que tenham nascido a partir de janeiro de 2004.

O valor da inscrição é de R$ 20,00 por dupla e pode ser feita pessoalmente na sede da FVMS, na Rua 26 de agosto, 384, no Centro de Campo Grande, até às 17h ou em contato pelo telefone (67) 3382-7381. O prazo vai até 27 de fevereiro.

Segundo o presidente da FVMS, José Eduardo Amâncio, o “Madrugada”, o congresso técnico terá início às 8h, no dia 29 fevereiro. É obrigatória a presença de pelo menos um membro da dupla inscrita. As disputas começarão logo na sequência.

Conforme o regulamento, o Circuito consiste em um campeonato de seleções estaduais, com duplas representando a mesma federação. Cada unidade federativa terá representantes nos dois gêneros em busca do título, podendo alterar os times durante a temporada, mas sempre formando duplas do mesmo Estado. A competição na categoria sub-17 é realizada em etapa única.

Lucas Castro – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Foto de destaque: Divulgação