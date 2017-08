Seleção treina em Porto Alegre para jogo com Equador

Classificada por antecipação para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018, a Seleção Brasileira de Futebol está concentrada em Porto Alegre para o jogo com o Equador, na quinta-feira (31), às 21h45, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, em que defenderá a liderança com a equipe completa comandada pelo técnico Tite.

Nesta segunda-feira (28), o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, principal jogador da seleção, se apresentou no hotel onde a equipe está reunida, no bairro Bela Vista, junto com outros dois brasileiros da equipe francesa: o zagueiro Thiago Silva e o lateral-direito Daniel Alves.

Outros jogadores chegaram até o início da tarde, mas cinco dos 23 convocados não se apresentaram a tempo para o primeiro treino, feito à tarde: Giuliano, Marcelo, Casemiro, Taison e Firmino. Os que se apresentaram, fizeram os primeiros treinamentos físicos e técnicos comandados pelos preparadores e o treinador Tite.

O meia Phillipe Coutinho, do Liverpool da Inglaterra, que não atua pelo clube alegando uma contusão, desde que o Barcelona anunciou interesse em contratá-lo, foi liberado para o treinamento e para a partida contra o Equador, porque os médicos da seleção não constataram lesão no jogador.

Depois da partida com o Equador, a seleção brasileira jogará em Barranquilla, na Colômbia, contra a seleção colombiana, na terça-feira (5), pela 16ª rodada das eliminatórias da Copa. A Colômbia ocupa a vice-liderança das eliminatórias, com 24 pontos, seguida do Uruguai (23), Chile (23), Argentina (22), Equador (20), Peru (18), Paraguai (18), Bolívia (10) e Venezuela (6).

Classificação antecipada

O time comandado por Tite obteve a vaga para o mundial quatro rodadas antes do fim das eliminatórias, ao vencer o Paraguai por 3x0, na Arena Corinthians, em São Paulo, no dia 28 de último, com gols de Phillipe Coutinho, Neymar e Marcelo. O Brasil somou 33 pontos e garantiu a classificação também graças à vitória do Peru por 2x1 sobre o Uruguai, na mesma noite, em Lima. Nos outros jogos, os resultados foram: Bolívia 2x0Argentina; Equador 0x2Colômbia; e Chile 3x1Venezuela.

A seleção brasileira tornou-se a primeira equipe do mundo a assegurar vaga no Mundial por meio das eliminatórias, já que a Rússia tem lugar garantido por ser o país-sede. Nesta quinta-feira, além de Brasil x Equador, a tabela marca os seguintes jogos: Chile x Paraguai; Venezuela x Colômbia, Peru x Bolívia e Uruguai x Argentina.

Devido aos jogos da seleção, a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro (série A) só ocorrerá nos dias 9, 10 e 11 de setembro. Porém, no próximo sábado (2), Grêmio e Sport jogarão em Porto Alegre para encerrar a 22ª rodada, que teve um jogo realizado nesta segunda-feira (28) em Curitiba: Coritiba 0 x 1Vitória.

Com esse resultado, o Vitória somou 25 pontos e deixou a zona de rebaixamento, subindo da 19ª para a 16ª colocação, Quem entrou foi a Chapecoense (17º), com a mesma pontuação, mas saldo de gols de -9 contra -8 do time baiano. O Coritiba permaneceu em 15º, com 26 pontos.

