Seleção tem Phillipe Coutinho na reserva e Willian titular

A escalação do meia Willian no lugar de Phillipe Coutinho no time titular foi a novidade no primeiro treino com os 23 convocados da seleção brasileira em Porto Alegre para o jogo com o Equador, nesta quinta-feira (29), pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A alteração poderá ser confirmada pelo técnico Tite nesta quarta-feira (30), depois do último treinamento antes da partida contra os equatorianos.

William e Coutinho jogam na Inglaterra – Chelsea e Liverpool, respectivamente – mas enquanto Coutinho não vem jogando pela sua equipe desde que o Barcelona manifestou interesse em contratá-lo, William tem tido boas atuações pela equipe rival.

O meia do Liverpool não joga pelo seu time sob a alegação de dores nas costas, mas na seleção nenhuma contusão foi constatada pelos médicos e ele treinou normalmente, mas no time reserva, embora fosse titular da equipe de Tite até a atual convocação. Liberado pelos médicos, ele estará à disposição do técnico para jogar ou ficar no banco de reservas.

A imprensa só teve acesso aos primeiros 25 minutos de treino, mas foi o suficiente para constatar que Coutinho ficou na reserva e Willian na equipe titular. Assim, a equipe para enfrentar o Equador na Arena Grêmio, quinta-feira, às 21h5, deverá ser a seguinte: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho, Renato Augusto e Willian; Neymar e Gabriel Jesus.

O Brasil já está classificado para a Copa da Rússia em 2018 – foi o primeiro país a conquistar a vaga nas disputas regionais – e lidera as eliminatórias sul-americanas, com 33 pontos. A Colômbia ocupa a vice-liderança com 24 pontos, seguida do Uruguai (23), Chile (23), Argentina (22), Equador (20), Peru (18), Paraguai (18), Bolívia (10) e Venezuela (6). Depois da partida com o Equador, a seleção brasileira seguirá para Barranquilla, onde, no dia 5, enfrentará a Colômbia.

Com o campeonato brasileiro interrompido para os jogos da seleção, nesta quarta-feira ocorrerão as quartas de final da Primeira Liga, torneio que reúne equipes das regiões Sul e Sudeste do país. Os jogos são os seguintes: Internacional x Atlético MG; Londrina x Fluminense; Cruzeiro x Grêmio e Flamengo x Paraná.





