Seleção de voleibol do MS disputa Brasileiro no ES

Campo Grande (MS) – A seleção feminina sub 18 de voleibol do MS embarca nesta próxima terça (08.10) para o Campeonato Brasileiro de Seleções da 2ª Divisão no Espírito Santo.

Os treinamentos da seleção prosseguem em Campo Grande até a véspera do embarque da delegação, a disputa do Campeonato Brasileiro de Seleções da 2ª. Divisão será realizado na cidade de Domingos Martins (ES).

A equipe terá o comando do Prof. Samir do Circulo Militar de Campo Grande, com as seguintes atletas: Levantadoras – Cristal Aguero do ACV de Ponta Porã, Valentiny Claro da Funlec, Ponteiras – Giulia Amorim CRES Varginha, Ariane Santos do Amo Vôlei, Karoline Santos do CRES Varginha, Renata Correa e Maria Eduarda do Circulo Militar, Centrais – Stéfany Guimarães, Camila Martins do Circulo Militar, Kamila Barbosa do Amo Vôlei, Opostas – Larissa Jaime e Libero – Julia Gonçalves da ACV.

Participam da competição os estados do Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Piaui, Amapá, Tocantins, Bahia e Roraima. Os três primeiros colocados sobem para a primeira divisão em 2020 e os três últimos ficam fora da competição no próximo ano.

Vanessa Ayala Olmedo – Fundesporte

Foto: FVMS