Seleção de instrutores para novo curso de formação de Agentes Penitenciários segue até o dia 20

Campo Grande (MS) – A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) está selecionando instrutores para ministrarem aulas no Curso de Formação para Servidores da Carreira Penitenciária em Mato Grosso do Sul. O edital do processo seletivo foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), edição nº 9.688, do dia 3 de julho.

Ao todo, estão disponíveis vagas para docentes em 20 disciplinas, das quais oito específicas, que só poderão ser ministradas por servidores penitenciários de carreira com experiência comprovada e no efetivo exercício das atribuições do cargo, conforme estabelece a legislação vigente.

A formação abordará disciplinas como Direitos Humanos, Ética e Cidadania, Psicologia das Relações, Noções de Direito Penal e Processo Penal, Lei de Execução Penal e Tratamento Penal, Psicologia Comportamental do Criminoso; Teorias Criminológicas, Condicionamento Físico e Defesa Pessoal, Gerenciamento de Crises e Mediação de Conflitos, Noções de Inteligência Penitenciária, Estágio Supervisionado, entre outras.

Os requisitos, documentação exigida e demais informações podem ser consultadas no edital, disponível a partir da página 8 do DOE.

A ficha de inscrição para os candidatos a docente para o curso de formação está disponível no site da Agepen, campo Downloads – Escola Penitenciária.

O currículo, ficha de inscrição e os demais documentos exigidos deverão ser encaminhados até o dia 20 de julho, no horário das 8 às 13 horas, à Escola Penitenciária de Mato Grosso do Sul, sito na rua Pernambuco, 1.512 Vila Gomes – CEP: 79022-340 – Campo Grande MS.

Texto e foto: Keila Oliveira – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen)