Seleção brasileira entra em campo hoje no Uruguai pelas eliminatórias da Copa

A seleção brasileira entra em campo hoje (23) à noite em Montevidéu, no Uruguai, na 13a rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo Rússia 2018. O Brasil ocupa o primeiro lugar no grupo de dez países da América do Sul, com 27 pontos, quatro a mais que o Uruguai, em segundo. Pelos cálculos da comissão técnica, se vencer a partida que começará logo mais às 20h, no Estádio Centenário, o Brasil praticamente garantirá uma vaga para o mundial.

Na partida anterior contra o Uruguai, em 25 de março de 2016, também pelas eliminatórias, brasileiros e uruguaios empataram em 2 a 2. Dessa vez, o Uruguai não terá uma de suas estrelas, o atacante do Barcelona Luiz Suárez, que está suspenso.

Ontem os jogadores da seleção realizaram a última preparação tática para o jogo de hoje e o técnico Tite manteve a intenção de fazer um rodízio entre os atletas com a faixa de capitão, que dessa vez ficará com o zagueiro Miranda. Para o treinador, os atletas precisam sentir e compartilhar a responsabilidade. “Este é o motivo. É claro que pesa também a experiência, a característica, por isso, novamente, o Miranda”, disse Tite.

A outra vez que o atleta ficou com a braçadeira de capitão foi no clássico contra a Argentina, em Belo Horizonte, no Estádio do Mineirão, no dia 11 de novembro passado, quando os brasileiros venceram por 3 a 0.

Na qualidade

“Fico muito feliz de representar os capitães. Jogar contra o Uruguai é um clássico, sempre um jogo pegado, mas nós somos seleção brasileira, não podemos entrar em briga, temos de tentar ganhar o jogo na qualidade técnica”, apontou Miranda.

No jogo de hoje o Brasil não contará com o atacante do Manchester City, Gabriel Jesus, que se recupera de uma cirurgia no pé direito. No lugar dele, Tite escolheu Roberto Firmino, que atualmente joga no Liverpool.

No treino para exercício em campo reduzido, Tite formou dois times um com Alisson, Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Renato Augusto; Philippe Coutinho, Firmino e Neymar. Essa deve ser a formação que entrará em campo hoje no início do jogo. No outro time ficaram os jogadores Weverton (Ederson), Fagner, Thiago Silva, Gil e Filipe Luís; Fernandinho, Giuliano e Diego; Willian, Diego Souza e Dudu.

Próxima partida

Na sequência de jogos pelas eliminatórias, a seleção enfrentará o Paraguai, na terça-feira (28), às 21h45, na Arena Corinthians, em São Paulo. Quem quiser assistir o treino dos jogadores, marcado para o sábado (25), às 16h, no Estádio do Morumbi, poderá fazer a troca de alimentos não perecíveis por ingressos. Os alimentos serão doados para o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo.

Ao todo, a CBF vai colocar 18 mil ingressos à disposição do público. A troca pelos alimentos começou hoje, na bilheteria 3 do Morumbi e continuará amanhã. O horário de atendimento é das 11h às 18h. A CBF informou que não haverá trocas no sábado, quando ocorrerá o treino.

