Seleção Brasileira de futebol feminino enfrenta a Bolívia em Manaus esta noite

A Seleção Brasileira de futebol feminino enfrenta a Bolívia hoje (9) na Arena da Amazônia, em Manaus, às 19h30, horário local (20h30 no horário de Brasília). É o primeiro amistoso do ano do time comandado pela técnica Emily Lima.

Os ingressos custam R$ 20 reais a inteira e R$ 10 reais a meia e podem ser comprados no site guicheweb.com.br e na Arena Amadeu Teixeira, que fica ao lado do estádio, até as 18h. Na manhã deste domino, torcedores manauaras formavam fila para adquirir uma entrada.

“Quero ver a Marta. Eu nunca a vi, será a primeira vez. Eu vi o futebol masculino e agora quero ver o feminino e torcer muito para que elas ganhem”, disse a estudante Patrícia Maia.

O mototaxista Agnaldo Viana conta que gosta do futebol feminino e que vai levar o filho para assistir à partida. “É primeira vez que vou ver um jogo da seleção feminina. Estou aqui pra ver a Marta e levar meu filho também, que as adora. A gente vem pra apoiar a seleção feminina que tem pouco apoio. Eu gosto muito de futebol feminino, gosto de ver as meninas jogando.”

A seleção está na capital amazonense desde segunda-feira (3) e fez um treino aberto ao público na última quinta (6), dia em que o time boliviano chegou a cidade.

A técnica Emily Lima convocou 14 jogadoras para a partida deste domingo: a goleira Bárbara, as zagueiras Rafaelle, Mônica e Bruna Benites; as laterais Fabiana e Tamires; as meio-campistas Franciele, Thaisa, Gabi Zanotti e Camilinha; e as atacantes Debinha, Bia Zaneratto, Gabi Nunes e Thais Duarte.

Em dezembro do ano passado, as meninas do Brasil conquistaram em Manaus o sétimo título do Torneio Internacional de Futebol Feminino.

Veja Também

Comentários